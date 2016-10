Pro7 MAXX 05:35 bis 05:55 Magazin Mission Adventure Bergung auf Hoher See D 2014 16:9 HDTV Merken Nicht erst seit Kate Winslet ihrem Leonardo DiCaprio bei seinem letzten Tauchgang zusah, ist es eine Urangst der Menschen: Gefangensein in einem untergehenden Boot. "Mission Adventure" beleuchtet das Thema aus zwei verschiedenen Perspektiven. Wie kann ein in Seenot befindliches Schiff geborgen werden? Und was können Menschen tun, um ihre Überlebens-Chancen auf einem untergehenden Schiff zu verbessern? In Google-Kalender eintragen Moderation: Jan Stecker Originaltitel: Mission Adventure