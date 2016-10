Niederlande 1 03:00 bis 04:50 Sonstiges NOS Debatten Clinton - Trump live NOS: Debatten Clinton - Trump live NL 2016 HDTV Merken Het derde verkiezingsdebat tussen presidentskandidaten Clinton en Trump vanuit de University of Nevada-Las Vegas in Las Vegas, Nevada. Na twee geruchtmakende debatten kruisen de Amerikaanse presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump in de nacht van woensdag op donderdag voor de derde en laatste keer de degens. In de Amerikaanse media wordt opnieuw veel verbaal spektakel verwacht: die kondigen het debat aan als Fight Night. Plaats van handeling is de universiteit van Las Vegas, gespreksleider is Chris Wallace van de nieuwszender Fox News. In Google-Kalender eintragen Moderation: Chris Wallace Originaltitel: NOS Debatten Clinton - Trump live