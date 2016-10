KI.KA 18:35 bis 18:40 Trickserie Trotro TROTRO, der kleine Tiger / TROTROS Trillerpfeife F 2004-2005 Stereo Live TV Merken TROTRO, der kleine Tiger: TROTRO hat sich heute als Tiger verkleidet, um wie im Dschungel zu jagen. Er schleicht sich an, versteckt sich und erschreckt Mama fürchterlich. Die rennt schließlich aus der Küche und Trotro Beute ist sicher? TROTROS Trillerpfeife: TROTRO findet beim Frühstück eine Trillerpfeife in der Müslipackung. Fröhlich pfeifend spielt er im Garten, bis er Lilli und Nana trifft. Zuerst ist TROTRO ein Verkehrspolizist, dann spielen die drei ein Spiel mit der Trillerpfeife. Doch als Nana gewinnt und die Pfeife haben möchte, will das TROTRO überhaupt nicht einsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trotro Regie: Mireille Sarrazin, Anthony Combeau, Valérie Siclay Drehbuch: Max Maoud Musik: Francis Médoc, Frédéric Durieux, Sébastien de Winne