ORF 2 00:05 bis 01:55 Drama Die Fremde D 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eindrucksvoll mitreißendes Kinodebüt der in Wien geborenen Regisseurin Feo Aladag ('Zwischen Welten'), das beim Deutschen Filmpreis mit dem Filmpreis in Bronze ausgezeichnet worden ist. Sibel Kekilli wurde für ihre herausragende darstellerische Leistung als beste Hauptdarstellerin gewürdigt. "Die Fremde" war zusätzlich in vier weiteren Kategorien nominiert.Die 25-jährige Türkin Umay steht mit ihrem Sohn Cem in Berlin vor der Haustür ihrer Eltern. Sie ist aus Istanbul geflohen, um ihrer Zwangsehe mit ihrem gewalttätigen Mann zu entkommen. Die Freude ist getrübt, denn für ihre Eltern ist damit die Familienehre verletzt. Sie fordern, dass Cem zu seinem Vater kommt. Umay flieht erneut und beginnt, sich ihr Leben mit ihrem Sohn alleine aufzubauen. Dabei lernt sie Stipe kennen, in den sie sich verliebt. Insgeheim hofft Umay aber, dass ihre Eltern die Liebe zu ihrer Tochter doch noch über kaltherzige Traditionen stellen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sibel Kekilli (Umay) Nizam Schiller (Cem) Settar Tanriögen (Kader) Derya Alabora (Halime) Florian Lukas (Stipe) Tamer Yigit (Mehmet) Serhad Can (Acar) Originaltitel: Die Fremde Regie: Feo Aladag Drehbuch: Feo Aladag Kamera: Judith Kaufmann Musik: Stéphane Moucha, Max Richter Altersempfehlung: ab 12