RTS Un 20:10 bis 21:10 Sonstiges Mise au point Fraudeurs à l'aide sociale / Faire un bébé en République Tchèque / Le blues des expatriés en Suisse CH 2016-10-23 02:10 Stereo Untertitel Merken "Fraudeurs à l'aide sociale": L'étau se resserre autour de ceux qui recevraient indûment des prestations de l'aide sociale ou des subsides d'assurance maladie. Passible d'expulsion pour les étrangers depuis le 1er octobre, la fraude même passive sera plus facile à détecter bientôt grâce à l'échange automatique d'informations, reportage dans le canton de Genève et Vaud. "Faire un bébé en République Tchèque": Des fécondations in vitro au tiers du prix de la Suisse et surtout des chances de succès plus élevées grâce à une loi plus souple que celle en vigueur dans notre pays, des couples suisses s'exilent pour tenter enfin de faire un enfant, reportage. "Le blues des expatriés en Suisse": Naguère paradis pour les différents expatriés hautement formés, la Suisse a perdu de sa superbe dans les classements internationaux. Entre prix délirant de l'immobilier et prudence toute helvétique dans les rapports sociaux, comment vivent les expatriés en Suisse - Reportage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Catherine Sommer Originaltitel: Mise au point