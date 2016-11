SWR 2 20:03 bis 22:00 Sonstiges Abendkonzert RheinVokal 2016 Merken <bk>Ludwig van Beethoven: "An die ferne Geliebte" op. 98 <ek><bk>Franz Schubert: Der Atlas, Ihr Bild, Das Fischermädchen, Die Stadt, Am Meer und Der Doppelgänger, Heine-Lieder aus "Schwanengesang" D 957; Der Schiffer D 536; Fahrt zum Hades D 526; An die Leyer D 737; Auf der Bruck D 853; Die Bürgschaft D 246 (Thomas E. Bauer, Bariton; Jos van Immerseel, Hammerklavier) In Google-Kalender eintragen

