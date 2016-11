SWR 2 19:35 bis 20:00 Jazz Jazz Going to Kansas City. Der Pianist und Big-Band-Leiter Jay McShann Merken Eigentlich stammte Jay McShann aus Muskogee, Oklahoma. Doch als der Twen Mitte der 1930er-Jahre in Kansas City auftauchte, brachte er aufgrund seiner eigenständigen aus Blues, Boogie Woogie und Swing bestehenden Spielweise die besten Voraussetzungen mit, um Beachtung in der Musikszene der Metropole zu finden. In Jay McShanns Combos und Big Bands sorgten - wie schon zuvor bei Benny Moten und Count Basie - kurze einprägsame Blues-Themen und die Soli der Protagonisten anfeuernde, oftmals wiederholte rhythmische und melodische Figuren für den swingenden Groove. Ein Sound, der für den Kansas City Jazz charakteristisch wurde. Obwohl Jay McShann bis ins hohe Alter als Pianist und Bandleader unterwegs war, wurde sein Name oft nur im Zusammenhang mit dem eines Modern Jazz Pioniers erwähnt: Charlie "Bird" Parkers charakteristischer Altsaxofon-Sound und seine unkonventionellen Chorusse fielen bereits bei seinen ersten Sessions im Jay McShann Orchester auf. In Google-Kalender eintragen