SWR 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges Archivradio-Gespräch Der Menschenraub. Ein vergessenes Kapitel der Nachkriegsgeschichte Merken Bis zum Mauerbau 1961 ließ die Stasi in West-Deutschland Hunderte von Personen entführen: Regimegegner, abtrünnige SED-Funktionäre, Flüchtlinge, mutmaßliche Agenten. Der Menschenrechtsaktivist Walter Linse wurde auf offener Straße gekidnappt. Der ehemalige DDR-Funktionär Robert Bialek wurde betäubt nach Ostberlin verschleppt, wo er unter nicht geklärten Umständen ums Leben kam. Das SWR2 Archivradio dokumentiert die Ereignisse in zahlreichen historischen Tonaufnahmen - kommentiert vom Journalisten Wolfgang Bauernfeind, der die Zeit jetzt in einem Buch aufgearbeitet hat. (Buchtipp: Wolfgang Bauernfeind: Menschenraub im Kalten Krieg. Täter, Opfer, Hintergründe. Mitteldeutscher Verlag, 2016) In Google-Kalender eintragen Moderation: Gábor Paál Gäste: Gäste: Wolfgang Bauernfeind (Journalist)