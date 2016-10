SWR 2 12:30 bis 13:58 Sonstiges Mittagskonzert Merken <bk>Arvo Pärt: Orient & Occident für Streichorchester (Stuttgarter Kammerorchester, Leitung: Risto Joost)<ek><bk>Johannes Brahms: Ein Deutsches Requiem op. 45 (Christina Landshamer, Sopran; Florian Boesch, Bass; NDR-Chor, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Leitung: Roger Norrington)<ek><bk>Arvo Pärt: "An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten" (Christopher Bowers-Broadbent, Orgel; The Hilliard Ensemble)<ek> In Google-Kalender eintragen