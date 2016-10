RTS Un 00:25 bis 02:00 Sonstiges Voyez comme ils dansent F, CDN, CH 2011 Stereo Merken Une vidéaste française traverse le Canada à bord d'un train d'Est en Ouest sous la neige. Ce voyage l'amène à rencontrer la dernière compagne de son ex mari, show man internationalement connu, aujourd'hui disparu. Chacune des deux femmes va essayer de comprendre comment "l'homme de leur vie" a aimé et vécu avec l'autre. Voyez comme ils dansent... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marina Hands (Lise Clément) James Thiérrée (Victor Clément aka Vic) Maya Sansa (Doctor Alexandra Smith aka Alex) Yves Jacques (George Bliss) Anne-Marie Cadieux (Brigitte) Aubert Pallascio (Antoine Clément) Normand D'Amour (Lee Atlee) Originaltitel: Voyez comme ils dansent Regie: Claude Miller Drehbuch: Natalie Carter, Claude Miller, Roy Parvin Musik: Vincent Ségal