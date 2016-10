RTS Un 21:10 bis 21:55 Sonstiges Person of Interest Détectirs USA 2016 Untertitel Merken Reese doit protéger un analyste qui se met en danger en enquêtant sur un bug du logiciel qu'il utilise, ShotSeeker. Celui-ci est capable de repérer un coup de feu tiré en ville en utilisant des micros placés également dans toute la ville. Fusco, lui, est menacé par un ancien allié d'Elias, cherchant des réponses après la mort de ce dernier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) James Le Gros (Bruce Moran) Joshua Close (Jeff Blackwell) Originaltitel: Person of Interest Regie: Maja Vrvilo Drehbuch: Andy Callahan Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16