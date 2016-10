Niederlande 2 10:25 bis 10:55 Sonstiges Vroege Vogels NL 2016 HDTV Merken Met: Sommigen noemen hem de zebraspin, anderen de tijgerspin of de wespenspin. In de jaren tachtig stak hij voor het eerst de grens over bij Zuid-Limburg. Nu vind je de exotische spin overal in Nederland.* Jarenlang was het voor zwemmers in de Sloterplas in Amsterdam in de zomer oppassen voor blauwalg. Maar door de komst van een nieuwe mossel is de kwaliteit van het water sterk verbeterd. Hoe doet die quaggamossel dat? * De natte heide in het Brabantse natuurgebied Kampina heeft last van verdroging. Het grondwater staat te laag waardoor er zeldzame soorten vegetatie verdwijnen. Hoe wordt deze verdroging tegengegaan? In Google-Kalender eintragen Moderation: Minouska Meulens, Menno Bentveld Originaltitel: Vroege vogels