SWR 2 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) Georg Friedrich Händel: "Admeto, Rè di Tessaglia", Ouvertüre (Akademie für Alte Musik Berlin) Johann Pachelbel: Ciacona in f (Michael Korstick, Klavier) Ferruccio Busoni: Concertino op. 48 (Giammarco Casani, Klarinette; Orchestra Sinfonica di Roma, Leitung: Francesco La Vecchia) Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonie h-Moll Wq 182 Nr. 5, "Hamburger" (Il Giardino Armonico, Leitung: Giovanni Antonini) Claude Debussy: "Petite suite" (Alfons und Aloys Kontarsky, Klavier) Johann Sebastian Bach: "Ich freue mich in dir", Concerto BWV 133 Nr. 1 (Lautten Compagney, Leitung: Wolfgang Katschner)