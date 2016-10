SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges JetztMusik Level One, Game Start. Der Komponist Marko Ciciliani Merken Spielerische Interaktion und virtuelle Welten: der Komponist Marko Ciciliani untersucht die Funktions- und Wirkungsweisen von Videospielen, um sie in seine audiovisuellen Werke zu integrieren. Mithilfe von Spielregeln entstehen so hoch dynamische Systeme, deren musikalischer Verlauf sich bei jeder Aufführung anders gestaltet, die aber dennoch einen festgelegten Rahmen nicht verlassen. Ciciliani wurde 1970 in Zagreb geboren und ist in Karlsruhe aufgewachsen. Nach Kompositionsstudien in Hamburg, New York und Amsterdam zog er 2010 nach Wien. Seit 2014 hat er eine Professur für elektronische Komposition und Sound Design an der Kunstuniversität in Graz inne. In Google-Kalender eintragen