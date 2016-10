SWR 2 19:20 bis 20:00 Sonstiges Tandem Die Alltäglichkeit des Unsichtbaren. Junge Roma in Europa Merken Die Mehrheit der Slowaken hält Roma für integrationsunwillig. Die Mehrheit der Roma findet, Slowaken seien Rassisten. Lunik IX in der Ostslowakei ist eines der größten Ghettos in Europa. Ende der 80er-Jahre wurde die Siedlung gebaut, Roma aus der Stadt Ko?ice wurden dorthin umgesiedelt. Selten verirren sich Einheimische und Besucher in das rund 6000 Einwohner zählende Plattenbauviertel. Elisabeth Putz war wochenlang dort und hat versucht, hinter die Klischees zu blicken. Roma erzählen von ihrem Leben in Lunik IX und so wird ein Mikrokosmos lebendig, der auch auf übergeordnete gesellschaftspolitische Strukturen verweist. In Google-Kalender eintragen