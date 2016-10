SWR 2 20:03 bis 23:00 Sonstiges Abendkonzert RheinVokal 2016 Merken <bk>Nicola Porpora: "Alto Giove" aus "Polifemo"; "Il piè s' allontana" aus "Angelica"; Ouvertüren <ek><bk>Antonio Caldara: Arien aus dem Oratorium "La morte d' Abel"; Wiener Streichersinfonien <ek><bk>Domenico Scarlatti: "Salve Regina" <ek><bk>Riccardo Broschi: "Se al labbro mio non credi" <ek><bk>Geminiano Giacomelli: "Amor, dover, rispetto" <ek><bk>Francesco Maria Veracini: Ouvertüre VI g-Moll (Valer Sabadus, Countertenor; Concerto Köln) (Konzert vom 7. August in Neuwied, Herrnhuter Brüdergemeinde)<ek> "Le Roman de Fauvel". Balladen von Philippe Vitry, Philip the Chancellor u.a. (Ensemble Per-Sonat) (Konzerte vom 8. Juli 2016 in Neuwied, Schloss Engers) In Google-Kalender eintragen Moderation: Katharina Eickhoff