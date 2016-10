SWR 2 18:20 bis 20:00 Sonstiges "Foxfinder" Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Dawn King Merken Eine ländliche Gegend in einem totalitär regierten England der Zukunft: Das Ehepaar Samuel und Judith Covey wird nach einer Folge schlechter Ernten zur Zielscheibe des jungen William Bloor. Er hat sich bei ihnen einquartiert um zu ermitteln, wie es zur sinkenden Produktivität des Hofes kam. Als Foxfinder obliegt ihm vor allem die Untersuchung, ob Füchse für die Misere des Hofes verantwortlich sein könnten. Von Kindesbeinen an vom Staat für seine Aufgabe ausgebildet, sieht Bloor im Fuchs den Todfeind der Menschen fähig, Bauernhöfe zu kontaminieren, das Wetter zu beeinflussen, den Verstand zu manipulieren und Menschen zu töten. Samuel und Judith, noch in Trauer über den plötzlichen Tod ihres kleinen Sohnes, müssen damit umgehen, dass ihre Zukunft in den Händen eines Besessenen liegt. Ausgezeichnet mit dem Kurd-Laßwitz-Preis 2015. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jacqueline Macaulay, Wolfram Koch, Judith Engel, Jacob Matschenz Regie: Walter Adler