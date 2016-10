SWR 2 15:05 bis 17:00 Sonstiges Zur Person Der Barockgeiger und Dirigent Reinhard Goebel Merken Reinhard Goebel war für viele der weltbeste Barockgeiger, bevor er 2006 unter anderem aus gesundheitlichen Gründen den Geigenbogen endgültig aus der Hand gelegt hat. 2015 wählte ihn das BBC Music Magazine in die Liste der 20 besten Geiger aller Zeiten. Mit seinem Spezialistenensemble für Alte Musik, Musica Antiqua Köln machte er da weiter, wo der legendäre Pionier der Szene, Nikolaus Harnoncourt, mit seinem Concentus Musicus Wien begonnen hatte. Vor dem Hintergrund seiner musikologischen Studien gelangen Goebel zudem bemerkenswerte Repertoire-Neuentdeckungen, vor allem im Bereich der deutschen Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Seine Arbeit bleibt weiterhin sehr erfolgreich. Wie aber ergeht es Goebel selbst dabei? Empfindet er sein Wirken als Zugeständnis, fehlen ihm die Ausdrucksmöglichkeiten der alten Instrumente? Sieht er sich inzwischen mehr als Pädagoge denn als Künstler? Und läuft er am Ende Gefahr, seine Ideale als ein herausragender Vertreter der historischen Aufführungspraxis aufzugeben und sich auf Kompromisse einzulassen - immerhin ist er Professor und Nachfolger von Harnoncourt am Mozarteum in Salzburg. In Google-Kalender eintragen