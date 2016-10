SWR 2 07:03 bis 07:55 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>Wolfgang Amadeus Mozart/Lena Neudauer: Violinkonzert Nr. 2 D-Dur KV 211 (Lena Neudauer, Violine; Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Leitung: Bruno Weil) <ek><bk>Pearl Chertok: "O'Clock"-Suite (Silke Aichhorn, Harfe) <ek><bk>Joseph Haydn: 2. Satz aus der Sinfonie Nr. 101 D-Dur (SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Leitung: Sylvain Cambreling) <ek><bk>Joseph de Torres: "Un relox", Villancico al Santísimo (Al Ayre Espanol, Leitung: Eduardo Lopez Banzo) <ek><bk>Albert William Ketèlbey: "Die Uhr und das Dresdner Porzellan-Pärchen" (Palm Court Theatre Orchestra, Leitung: Anthony Godwin) <ek><bk>Abram Chasins: "Rush Hour in Hong Kong" (Jenny Lin, Klavier) In Google-Kalender eintragen