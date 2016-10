SWR 2 00:05 bis 07:00 Sonstiges My Favourite Things of Europe Die SWR2 Nacht der Ars Acustica Zu Beginn jeder Stunde "Europa"-Stücke von Helmut Kopetzky Merken Eine Woche nach den Donaueschinger Musiktagen und der Verleihung des Karl-Sczuka-Preises präsentieren die SWR2 Hörspiel- und Musikabteilungen zum vierten Mal in einer langen Nacht das weite Feld der Ars Acustica. Es ist wieder die Nacht der Umstellung von der Sommerzeit zur Winterzeit. Im Jahr 2016, dem Jahr des BREXIT, steht sie unter dem Zeichen Europas. Der Hörspielmacher und vielfach ausgezeichnete Featureautor Helmut Kopetzky hat Europa über Jahre mit dem Mikrophon bereist und ein Archiv der Klänge angelegt. Für SWR2 öffnet er es. Die Field Recordings sind Ausgangspunkt für sechs Hörcollagen unter dem Titel "Memento auditis Europae", die zur jeweils vollen Stunde zu hören sind. Sie sind der Ausgangspunkt der "Langen Nacht". Der Terminus Ars Acustica ist eine Hilfskonstruktion. Unter diesen Oberbegriff fallen künstlerische Werke, die auf ganz andere Zuordnungen hören können: Klangkunst, Radiokunst, Performance, Sound oder Electronic Art, Poetry, Feature, Hörspiel und Neue Musik. Aber auch im Rezeptionskontext Pop, Rock, Jazz oder gar Film ist die Welt der Ars Acustica zu entdecken, was die Verwirrung für Systematiker oder Puristen vollständig macht. Die "SWR2 Nacht der Ars Acustica" verfolgt diesen grenzüberschreitenden Ansatz. So reichen die akustischen Spielarten vom wagemutigen Sprach- und Klangexperiment bis zum groovenden Song oder meditativen Naturgeräuschen, dieses Mal alles "made in Europe". In Google-Kalender eintragen Moderation: Manfred Hess, Björn Gottstein, Bernd Künzig, Frank Halbig