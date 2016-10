SWR 2 22:03 bis 23:00 Jazz Jazztime Farbenreich. Der amerikanische Gitarrist Julian Lage Merken Weil Julian Lage als Wunderkind galt, drehte Mark Walker 1996 den später für einen Oscar-nominierten Dokumentarfilm "Jules at Eight" über den frühreifen Gitarristen. Für Furore sorgte der in Kalifornien aufgewachsene Lage auch als Teenager, als er mit Gleichaltrigen bei der Grammy-Verleihung auftrat. Heute nimmt die Jazzszene den inzwischen 28-Jährigen als einen der originellsten Stilisten auf seinem Instrument wahr. Lage kombiniert in seiner Musik Jazz, Klassik, Weltmusik, Bluegrass oder Folk und schaffte es, aus diesen grundverschiedenen Elementen einen eigenen Sound zu kreieren. Wenn er nicht mit Solo-Projekten unterwegs ist, spielt er im Quartett des legendären Vibrafonisten Gary Burton oder pflegt Duos mit Kollegen wie dem Gitarristen Nels Cline. In Google-Kalender eintragen