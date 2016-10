ORF 3 22:55 bis 23:45 Dokumentation Schick aber schädlich 2016-10-10 02:25 Stereo 16:9 Merken Immer wieder finden sich Spuren gesundheitsschädlicher Stoffe in Kleidung und Schuhen. Von Kopf bis Fuß ist man von giftigen Substanzen umgeben. Die Ursachen liegen im globalen Handel, im enormen Preisdruck und einer Modewelt, die sich jeder staatlichen Kontrolle entzieht. Die Dokumentation ist den Spuren der Gifte gefolgt, etwa dem Antischimmelmittel DMF, das zu Verätzungen auf der Haut führen kann. Vor allem die Modefarben Schwarz und Rot sind immer wieder belastet, zum Teil mit krebserregenden Stoffen. Selbst Biotextilware ist in Wahrheit oft mit diesen giftigen chemischen Farben hergestellt. Nur ein Prozent aller bei uns erhältlichen Textilien gehen als unbelastet durch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schick aber schädlich