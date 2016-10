OKTO 08:00 bis 08:30 Magazin Latino TV Merken Latino TV trifft das Team von "Refugees for Refugees" Inspiriert von der Hilfsbereitschaft der österreichischen Bevölkerung engagieren sich die Mitglieder des Projekts seit 2015 mit dem Ziel, Flüchtlingen, AsylwerberInnen und MigrantInnen bei der Orientierung in Österreich behilflich zu sein. Zu Gast im Studio sind R4R-Projektkoordinatorin Carolina Urrea, Murtaza (Öffentlichkeitsarbeit) und Murtaza. Außerdem besucht Latino TV das Orchester des Vereins "Superar", der Kindern und Jugendlichen kostenfreie, intensive und hochwertige musikalische Förderung bietet. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Latino TV

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 153 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 153 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 153 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 123 Min.