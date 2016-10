OKTO 13:30 bis 14:00 Dokumentation 20 Jahre nach Dayton Merken Von 1999 bis 2002 war Wolfgang Petritsch Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina. Seine Hauptaufgabe in dieser Funktion: die Implementierung des Friedensvertrags von Dayton. 20 Jahre nach Kriegsende hat sich Petritsch im Herbst 2015 erneut auf die Reise durch das Land gemacht. Wie hat sich die bosnisch-herzegowinische Gesellschaft in der Zwischenzeit entwickelt? Ein Film von Radovan Grahovac. In Google-Kalender eintragen