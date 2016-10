RTS Deux 01:10 bis 02:10 Sonstiges 36,9° Protoporphyrie érythropoïétique (PPE) / Animaux-médicaments CH Stereo Untertitel Merken Au sommaire: "Protoporphyrie érythropoïétique (PPE)": La protoporphyrie érythropoïétique est une maladie ultra-rare, qui ne touche qu'une soixantaine de personnes en Suisse. Elles doivent fuir la lumière du jour, sous peine de douleurs insupportables. Pourtant un traitement existe, mais il n'est quasiment plus remboursé depuis que son prix a fortement augmenté. Des malades avaient commencé à revivre. Ils sont aujourd'hui renvoyés à leurs souffrances, jugées trop chères pour qu'on les soulage. "Animaux-médicaments": Depuis plusieurs années, l'industrie pharmaceutique peine à découvrir de nouveaux médicaments. Pour répondre aux défis thérapeutiques, des entreprises bio. tech innovent et investiguent un domaine encore largement méconnu : les toxines d'origines animales. Dans ce secteur, un important champ de recherche est en train de s'ouvrir. Il permettra, un jour prochain peut-être, d'apporter à l'humanité de nouvelles molécules permettant de combattre efficacement les principales maladies affectant notre organisme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 36,9° Regie: Fabienne Clément; Sophie Gabus