RTS Deux 18:40 bis 19:30 Sonstiges Covert Affairs Promesse et trahison USA 2014 Untertitel Auggie demande de l'aide à son ancienne compagne Natasha pour pirater une banque parisienne et découvrir qui a financé l'attentat de Chicago. Pendant ce temps, Arthur a une journée mouvementée et Joan demande à Calder de les aider. Schauspieler: Piper Perabo (Annie Walker) Christopher Gorham (Auggie Anderson) Kari Matchett (Joan Campbell) Hill Harper (Calder Michaels) Nic Bishop (Ryan McQuaid) Peter Gallagher (Arthur Campbell) Marton Csokas (Ivan Kravec) Originaltitel: Covert Affairs Regie: Jamie Barber Drehbuch: Karen Campbell Musik: Toby Chu Altersempfehlung: ab 12