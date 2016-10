NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 1. November 1921: Der Geburtstag der österreichischen Schriftstellerin Ilse Aichinger Merken Am liebsten geht sie ins Kino: Da kann man so angenehm im Dunkeln verschwinden. Ilse Aichinger hat zusammen mit ihrer Zwillingsschwester und der jüdischen Mutter die Nazi-Zeit überlebt, während alle übrigen Familienmitglieder ermordet wurden. Die Sehnsucht, verschwinden zu wollen, hat sie nie mehr losgelassen, am besten, sagt sie, man wäre gar nicht erst aufgetaucht. Ilse Aichinger gehört zu den herausragenden deutschsprachigen Autoren der Nachkriegszeit und zu den wenigen Frauen, die ihre Texte in der "Gruppe 47" vorlesen durften. Wie ihr Mann Günter Eich schrieb sie in den 50er- und 60er- Jahren erfolgreiche Hörspiele. Darin geht es um Bedrohung und Angst. Mit den Jahren sind ihre präzisen Texte immer knapper geworden, als gelte das Ideal des Verschwindens auch für die Literatur. Ihr letztes Buch "Film und Verhängnis" erschien vor 15 Jahren. Ilse Aichinger wird 95 Jahre alt. In Google-Kalender eintragen