NDR Info 19:50 bis 20:00 Sonstiges Ohrenbär Radiogeschichten für kleine Leute Michi geht arbeiten. Michi wird Kompostmacher

Michi ist zwar erst fünf, aber seine neue Lieblingsbeschäftigung ist es, nachmittags in seiner Nachbarschaft auf Arbeitssuche zu gehen. Am liebsten als Handwerker, denn das will er später selbst einmal werden. Also hilft er den Maurern, die ein paar Häuser weiter eine Garage verputzen, oder klettert mit einem Dachdecker aufs Dach. Nicht schlecht wäre auch die Arbeit als Feuerwehrmann, aber das klappt leider nicht so ganz. Bei seiner Suche nach Beschäftigung erweist sich Michi als vielseitig und allen Situationen gewachsen. Notfalls mit der Hilfe von Frau Lottermoser, der Nachbarin.

Gäste: Boris Aljinovic (Es liest)