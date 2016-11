hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Eike Wenzel, "Arbeitswelt-Visionär" Merken Die "Arbeit 4.0" wird ziemlich anders aussehen, als wir es bisher gewohnt sind. Und hierbei wird eine fortschreitende Digitalisierung in so gut wie alle Arbeitsbereiche Einzug halten. Das Büro im klassischen Sinne wird es dann nicht mehr geben, sagt der promovierte Medienwissenschaftler Eike Wenzel, der heute im hr2-Doppelkopf zu Gast ist. Bei der Arbeit der Zukunft sind eher Bereiche für Diskussionen, Rückzugsräume für das stille und konzentrierte Arbeiten angesagt oder eben Teamarbeitsplätze. Auch das mobile Arbeiten wird ansteigen. Zudem werden klassische Angestelltenverhältnisse in vielen Bereichen der Vergangenheit angehören, sie werden durch Wochen- und/oder Monats-Projekte ersetzt. Eike Wenzel widmet sich an seinem Institut für Trend- und Zukunftsforschung (ITZ) in Heidelberg den sogenannten Megatrends der kommenden 10 bis 20 Jahre. Was bedeutet die Arbeit der Zukunft für die Familien? Werden gewerkschaftliche Errungenschaften (Samstag hat Papi frei) über den Haufen geworfen? Was ist mit der sozialen Absicherung? Bedeuten Selbstsorganisation und Selbstverantwortung auch Selbstausbeutung? Wird es eine noch stärkere Vermischung von Arbeit und Freizeit geben? Dazu äußert sich der "Arbeits-Welt-Visionär" im Doppelkopf. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karin Röder