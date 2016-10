ATV 13:20 bis 15:30 Komödie Bandslam - Get Ready to Rock! USA 2009 2016-11-02 02:50 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der junge Will Burton ist nicht besonders erfreut, als er mit seiner allein erziehenden Mutter nach New Jersey zieht. Er hofft zumindest an der neuen High School gleich gesinnte Freunde des Alternative Rock zu finden. Doch seine Erwartungen werden sogar weit übertroffen. An der Schule gibt es nicht nur eine Rockband, Will soll auch noch ihr Manager werden. Als er sich auch noch in Leadsängerin Sam verliebt, bleiben keine Wünsche mehr offen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Hudgens (Sa5m) Gaelan Connell (Will Burton) Alyson Michalka (Charlotte Barnes) Scott Porter (Ben Wheatly) Ryan Donowho (Basher Martin) Charlie Saxton (Bug) Lisa Kudrow (Karen Burton) Originaltitel: Bandslam Regie: Todd Graff Drehbuch: Josh A. Cagan, Todd Graff Kamera: Eric Steelberg Altersempfehlung: ab 6