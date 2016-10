ATV 05:25 bis 05:50 Comedyserie Hot in Cleveland Das Geheimnis hinter der Tür USA 2012 Stereo Merken Zum dritten Mal jährt sich die Absetzung von Victorias Serie "Edge of Tomorrow". Als Victoria gemeinsam mit Melanie und Joy noch einmal die letzte Episode sieht, kommt ihr eine Idee: Man könnte doch die Serie als App wiederbeleben. Tatsächlich gelingt es Victoria Sponsoren aufzutreiben. Außerdem ruft sie kurzerhand die alten Darsteller der Serie zusammen. Als die Schauspieler am Set eintreffen, wird allerdings schnell klar, dass die Jahre nicht spurlos an ihnen vorübergegangen sind? Gaststar: Cybill Shepherd (Apryl) . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Cybill Shepherd (Apryl) Rosa Blasi (Jessica) Melvin Rodriguez (Hector) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Alex Herschlag Kamera: Jonathan West Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman