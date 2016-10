sixx 13:50 bis 14:45 Dokusoap Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen! Alt vs. modern USA 2014 16:9 HDTV Merken Chip und Joanna betreuen heute das Ehepaar Blount. Familienvater Norris ist Kapitän einer Sportmannschaft und behandelt seine Schüler wie seine eigenen Kinder. Daher sollte das Haus geräumig genug sein, um eine ganze Mannschaft zu beherbergen. Norris und seine Frau Denitia haben jedoch so unterschiedliche Geschmäcker, dass es den Gaines sehr schwer fällt, einen gemeinsamen Nenner mit ihnen zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Chip Gaines, Joanna Gaines Originaltitel: Fixer Upper