sixx 09:35 bis 10:05 Dokusoap Cash oder Trash? Pfandleihe Deluxe Eine Handvoll Dollar USA 2013 16:9 HDTV Merken Ein Händler legt Yossi ein Schmuck-Ensemble aus den 1950er Jahren auf den Tresen. Obwohl die Stücke nur mit Strass-Applikationen versehen sind, verlangt er dafür fast eine Viertelmillion Dollar. Der Grund: Marilyn Monroe trug sie in dem Film "Blondinen bevorzugt". Cory und Aria begutachten unterdessen eine mysteriöse Querflöte. Sie ist ein Schlüsselelement aus dem Erfolgsstreifen "American Pie". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yossi Dina (Himself) Aria Johnson (Shop Assistant) Cory Oliver (Shop Assistant) Dominique (Herself) Jonathan Klay (Himself - Customer) Rene Lovit (Herself) Originaltitel: Beverly Hills Pawn Regie: Scott James

