puls 4 13:05 bis 14:40 Komödie Billy Madison - Ein Chaot zum Verlieben USA 1995 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Billy ist ein junger Mann, der aufgrund des Reichtums seines Vaters von jeglicher Schulbildung verschont wurde, und sein Leben mit kindischen Streichen bzw. biertrinkend am und im häuslichen Pool verbringt. Als der ruhestandsbedürftige Daddy das gewinnbringende Familienuntrnehmen an den fiesen Viezepräsidenten Eric übergeben will, schreitet Billy ein. Um sein Erbe zu retten, verspricht der 27jährige, alle zwölf Schulklassen in jeweils zwei Wochen erfolgreich zu wiederholen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Adam Sandler (Billy Madison) Darren McGavin (Brian Madison) Bridgette Wilson-Sampras (Veronica) Bradley Whitford (Eric) Josh Mostel (Max) Norm MacDonald (Frank) Mark Beltzman (Jack) Originaltitel: Billy Madison Regie: Tamra Davis Drehbuch: Tim Herlihy, Tim Herlihy, Adam Sandler Kamera: Victor Hammer Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 6