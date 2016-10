puls 4 11:25 bis 13:05 Komödie Happy Gilmore - Ein Champ zum Verlieben USA 1996 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als das Haus seiner verschuldeten Großmutter zwangversteigert werden soll, versucht der leidenschaftliche, doch miserable Hockeyspieler Gilmore, die ausstehenden 270.000 Dollar bei einem Profigolftunier zu gewinnen. Zuerst begibt er sich in die Obhut eines Prothesen tragenden Golflehrers, doch seine Fortschritte auf dem Grün halten sich in Grenzen. Mit dem Herz am Rechten Fleck und einer ungewöhnlichen Anhängerschaft kann er jedoch bald erste Erfolge für sich verbuchen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Adam Sandler (Happy Gilmore) Christopher McDonald (Shooter) Julie Bowen (Virginia) Frances Bay (Grandma) Carl Weathers (Chubbs) Allen Covert (Otto) Robert Smigel (IRS Agent) Originaltitel: Happy Gilmore Regie: Dennis Dugan Drehbuch: Tim Herlihy, Tim Herlihy, Adam Sandler Kamera: Arthur Albert Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 6