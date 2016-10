puls 4 09:35 bis 11:25 Komödie Ein Mann für alle Unfälle USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kaum sind die drei Freunde Ryan (Troy Gentile), Wade (Nate Hartley) und Emmit (David Dorfman) an ihrer neuen Highschool angekommen, schon werden sie mit der gnadenlosen Hackordnung auf dem Campus vertraut gemacht. Entweder fügen sie sich in das Terrorregime der Schulrowdys, oder sie organisieren sich einen Leibwächter. Per Annonce entscheiden sie sich für den obdachlosen Glücksritter Drillbit Taylor (Owen Wilson), dessen Methoden gebührlich seltsam ausfallen.

Das Komödien-Erfolgsteam Judd Apatow und Seth Rogen, verantwortlich für "Jungfrau (40), männlich, sucht ..." und "Beim ersten Mal", demonstriert unter der Regie von Steven Brill ("Mr. Deeds") eine unterhaltsame Sicht auf den Schulalltag: Ein schräger Überlebensleitfaden, der zum urkomischen Teen-Abenteuer à la "American Pie" wird. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Owen Wilson (Bob "Drillbit" Taylor) David Dorfman (Emmit) Nate Hartley (Wade) Troy Gentile (Ryan) Alex Frost (Filkins) Valerie Tian (Brooke) Leslie Mann (Lisa) Originaltitel: Drillbit Taylor Regie: Steven Brill Drehbuch: Kristofor Brown, Seth Rogen Kamera: Fred Murphy Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12

