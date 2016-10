Super RTL 22:55 bis 00:45 Komödie Der Liebesbrief USA 1999 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Buchhändlerin Helen entdeckt in ihrem Laden einen unadressierten Liebesbrief. Durch die romantischen Zeilen beflügelt, möchte Helen den Verfasser des Briefes ausfindig machen und hat auch schon zwei Kandidaten in Verdacht. Könnte es der junge und hübsche Student Johnny sein, der bei ihr im Laden aushilft oder doch der attraktive Feuerwehrmann George, auf den Helen schon längst ein Auge geworfen hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Capshaw (Helen MacFarquhar) Ellen DeGeneres (Janet Hall) Tom Everett Scott (Johnny) Tom Selleck (George Matthias) Blythe Danner (Lillian MacFarquhar) Julianne Nicholson (Jennifer) Gloria Stuart (Eleanor MacFarquhar) Originaltitel: The Love Letter Regie: Peter Ho-Sun Chan Drehbuch: Maria Maggenti Kamera: Tami Reiker Musik: Luis Bacalov