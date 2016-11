Super RTL 15:50 bis 16:10 Trickserie Angelo! Der Snack-Dieb / Die Blasrohrattacke / Lass Manetti gewinnen! CDN, F, GB 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Wer klaut an der Schule die Snacks? Irgendwie muss man dem Dieb doch auf die Schliche kommen! Angelo schmiedet einen Plan. Er versteckt in einem Snack Lolas Handy, in der Hoffnung, dass der Dieb das Telefon beim Verdrücken des Diebesgutes verschluckt. Der Plan geht nur beinahe auf... 2. Geschichte: Manetti ist eine Nervensäge, die Angelo ewig mit seinem Blasrohr beballert. Die ekelige Spuckerei muss endlich ein Ende haben, meint Angelo. Und so will er den verhassten Manetti während einer Geschichtsstunde überrumpeln. Er hofft, dass Mr. Foot, Manetti eine Strafe geben wird. 3. Geschichte: Es gibt ein neues Videospiel. Es heißt "Jamario World" und Manetti ist einfach der Beste darin. Lola fordert Manetti trotzdem heraus - und besiegt ihn. So geht das immer weiter. Und nur Angelo ahnt, was Lola droht. Denn Manetti ist ein mieser Verlierer. Er wird sich übel an Lola rächen. Angelo möchte seiner Freundin dieses Schicksal ersparen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Regie: Chloé Miller Drehbuch: Greg Grabianski Altersempfehlung: ab 6