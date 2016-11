ORF 2 02:55 bis 04:50 Drama Vals A 2014 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Vals, ein abgeschlossenes Tal in Nordtirol, 1944/45. Eine junge selbstbewusste Frau, Rosa, kann sich ein Leben außerhalb des Tales nicht vorstellen, denn hier sieht sie ihr Glück. Naturkatastrophen, Verrat und die Auswirkungen des 2. Weltkriegs stellen genau jenes Glück in Frage. Die Kräfte des Tales scheinen sich gegen sie zu wenden... Drehbuch und Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerti Drassl (Rosa) Harald Windisch (Hans) Hannes Perkmann (Peter) Franziska Grinzinger (Mutter) Peter Drassl (Vater) Josephine Bloéb (Bernadette) Ute Heidorn (Saliges Fräulein) Originaltitel: Vals Regie: Anita Lackenberger Drehbuch: Anita Lackenberger Kamera: Gerhard Mader, Marco Zimprich Musik: Daniel Huber, Peter Matthias Pflug

