ORF 1 02:50 bis 04:20 Thriller Blutsschwestern A 2014 Nach Motiven des Romans "Warten auf Poirot" von Nora Miedler Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Eine einsame Jagdhütte, fünf Freundinnen, die ein schreckliches Geheimnis verbindet, eine Leiche und jede Menge Motive sind die Zutaten für den Thriller "Die Tote in der Berghütte". Charly ist frisch verliebt auf dem Weg zu Max nach Graz. Sie möchte mit ihrem Jugendschwarm, den sie zufällig in Hamburg wieder getroffen hat, zwei Tage allein verbringen. Doch es kommt anders. Am Bahnhof warten bereits ihre alten Schulfreundinnen Rita, Ingrid und Sonja auf sie, um die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen. Und da auch heute noch alle nach Ritas Pfeife tanzen müssen, lassen sich Charly und die anderen beiden überreden, zum Jagdhaus zu fahren, das einsam und von dichtem Wald umgeben auf einer Anhöhe liegt. Charly hat keine guten Erinnerungen an dort verbrachte Kindheitstage: Ihre ehemalige Clique verbindet ein schreckliches Erlebnis. Kaum ist auch Manu nachgekommen, verkündet Rita die frohe Botschaft: Sie und Max sind wieder zusammen und werden bald heiraten. Charly glaubt ihr kein Wort. Völlig vor den Kopf gestoßen, will sie so schnell wie möglich weg. Aber da schlägt das Wetter um, im Haus fällt der Strom aus, und ehe die fünf Frauen merken, dass eine von ihnen fehlt, ist es bereits zu spät: Rita liegt tot auf dem Fußboden im Badezimmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silke Bodenbender (Charly) Franziska Weisz (Sonja) Nora von Waldstätten (Ingrid) Nicolette Krebitz (Rita) Edita Malovcic (Manu) Harald Krassnitzer (Ritas Vater) Christopher Schärf (Max) Originaltitel: Die Tote in der Berghütte Regie: Thomas Roth Drehbuch: Agnes Pluch Kamera: Jo Molitoris Musik: Lothar Scherpe

