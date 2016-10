ORF 2 11:15 bis 12:55 Musikfilm Wiener Mädeln A, D 1949 20 40 60 80 100 Merken Der junge Carl Michael Ziehrer will als Komponist und Dirigent aus dem Schatten des großen Johann Strauß treten. Doch es bedarf einiger Anstrengungen, bis er das Publikum für eine seiner Kompositionen gewinnen kann. Seine Musik hat es besonders den Töchtern des Hofrates Munk angetan. So widmet Ziehrer diesen Wiener Mädeln nicht nur einen Walzer, sondern auch sein Leben. Denn unter den vier jungen Damen findet er schließlich auch seine Herzdame. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Willi Forst (Carl Michael Ziehrer) Anton Edthofer (Hofrat Munk) Judith Holzmeister (Klara) Dora Komar (Mitzi) Vera Schmid (Liesl) Hilde Foeda (Gretl) Hans Moser (Engelbert) Originaltitel: Wiener Mädeln Regie: Willi Forst Drehbuch: Willi Forst, Franz Gribitz Kamera: Viktor Meihsl, Jan Stallich, Hannes Staudinger Musik: Karl Pauspertl, Willy Schmidt-Gentner Altersempfehlung: ab 12