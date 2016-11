TNT-Serie 01:25 bis 02:10 Mysteryserie Pretty Little Liars Es wird heißer USA 2016 16:9 Merken Nachdem der Stalker Emily fast umgebracht hat, nehmen die Freundinnen die Drohungen wesentlich ernster und versuchen, jeder erdenklichen Gefahr aus dem Weg zu gehen. Spencer gelingt es, Caleb zu beruhigen, nachdem der die Verantwortung in puncto Yvonne auf sich genommen hat. Während Emily wissen will, wer es auf sie abgesehen hatte, kommen Aria und Ezra mit dem Roman voran. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Arthur Anderson Drehbuch: Maya Goldsmith Kamera: Larry Reibman