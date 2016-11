TNT-Serie 17:05 bis 17:55 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 80 Stille Gewässer USA 2013 16:9 Merken Paige veranstaltet für Emily eine Überraschungsparty, auf der auch Jenna und Shana auftauchen. Monas selbstlose Tat bedeutet derweil für Hanna und ihre Mutter die erste gute Nachricht seit Langem. Während Ezra von Maggie schlimme Nachrichten erhält, versuchen Aria und Jake, ihre komplizierte Beziehung zu definieren. Emily unternimmt unterdessen den letzten Versuch, ihre Schwimmkarriere zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chad Lowe Drehbuch: Jonell Lennon Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12