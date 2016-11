TNT-Serie 15:35 bis 16:20 Jugendserie O.C., California Familienbande USA 2005 16:9 Merken Nachdem Ryan erfahren hat, dass Lindsay Kirstens Halbschwester ist, versucht er, seine Gefühle für sie zu ordnen. Obwohl Sandy weiß, dass sein Pflegesohn und Lindsay miteinander ausgehen, hält er die Beziehung vor Kirsten geheim. Während Seth versucht, Alex zu beeindrucken und ihr mit dem Sportwagen seines Vaters imponieren will, beschließt Jimmy, Newport zu verlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: Drew Z. Greenberg Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng