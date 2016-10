TNT-Serie 11:40 bis 12:25 Serien McLeods Töchter Hartnäckig AUS 2008 16:9 Merken Ingrids Exmann Paul will die Tierärztin um jeden Preis zurück. Als er erfährt, dass Marcus und sie inzwischen ein Paar sind, macht das die Situation nicht einfacher. Aus Angst um die Sicherheit ihrer Freunde fasst Ingrid schließlich in ihrer Not den Entschluss, Paul zu erschießen! Phil möchte ein neues Kind mit Moira, doch die hat nach ihrer Fehlgeburt mit dem Thema Kinder für immer abgeschlossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Abi Tucker (Grace Kingston) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Doris Younane (Moira Doyle) Matt Passmore (Marcus Turner) Edwina Ritchard (Jaz McLeod) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Jane Allen Kamera: Henry Pierce Musik: Mario Millo Altersempfehlung: ab 12