TNT-Serie 09:10 bis 10:00 Krimiserie Quincy Zeuge Alkohol USA 1977 Merken Felicia findet ihren Freund, den Jurastudenten David Brady, tot in seiner Garage auf. Er starb an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Alle Anzeichen deuten auf einen Selbstmord hin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Joaquín Martínez (Roberto 'Beto' Cruz) Robert F. Simon (Mr. Brady) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ron Satlof Drehbuch: William Froug Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Richard Markowitz

