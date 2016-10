TNT-Serie 07:30 bis 08:15 Serien Reign Verlockung des Schicksals USA 2014 16:9 Merken Ridley wird getötet, als er gerade alles für Marys Flucht nach Schottland vorbereiten will. Während sich Bash und Kenna trennen, kommen sich Louis und Mary näher - doch ihr junges Glück steht unter keinem guten Stern. Die Briefe, die Mary an Riley geschrieben hatte und in denen der Fluchtplan ausgearbeitet war, geraten in Catherines Hände. Als Francis von Marys Verrat erfährt, bricht er zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Greer) Caitlin Stasey (Lady Kenna) Anna Popplewell (Lola) Originaltitel: Reign Regie: Sudz Sutherland Drehbuch: Lisa Randolph

