Der kleine Chinese Tao wird in einem Wiener Chinarestaurant Zeuge eines Mordes. Tao kann gerade noch fliehen. Doch die Killer, die korrupten Polizisten Decker und Kriesch, bleiben ihm dicht auf den Fersen. Bei seiner Flucht trifft Tao zufällig auf die junge, kürzlich erblindete Ester und versteckt sich in ihrer Wohnung. Gemeinsam mit ihrem Exfreund Gerry versucht Ester den Buben zu beschützen und wird dabei schnell selbst zur Zielscheibe. Drehbuch: Christoph Darnstädt In Google-Kalender eintragen