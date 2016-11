Comedy-Star Ben Stiller ('Meine Braut, ihr Vater und ich', Aushilfsgangster') trifft in dem effektvoll inszenierten Abenteuer quer durch alle historische Epochen auf zahlreiche Schauspielerkollegen seines Faches. Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt sind garantiert! Der glücklose Tagträumer Larry Daley beginnt als Nachtwächter im New Yorker Naturkundemuseum zu arbeiten. Ohne fixe Anstellung will ihm Exfrau Erica nämlich den Kontakt zu seinem Sohn untersagen. Der ruhige Job wird überraschend zum Abenteuer. Sämtliche Exponate erwachen nachts zum Leben. Das Gerippe eines T-Rex jagt durch die Hallen. Attila, der Hunnenkönig, römische Soldaten, Inkakrieger und Westernhelden bekämpfen sich. Einzig Theodore Roosevelt erweist sich als Larrys Verbündeter. In Google-Kalender eintragen