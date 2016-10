ORF 1 10:50 bis 12:15 Trickfilm Monsters vs. Aliens USA 2009 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken In ihrem actionreichen Animationsspaß nehmen Rob Letterman ('Große Haie - kleine Fische') und Conrad Vernon ('Shrek 2') die Science-fiction- und Katastrophenfilme ordentlich aufs Korn und schicken die irrwitzigsten Monster in den finalen Überlebenskampf gegen fiese Aliens. Susan wird an ihrem Hochzeitstag von einem Meteoriten getroffen und verwandelt sich in eine 15 Meter große Riesin. Schon ist das amerikanische Militär zur Stelle und sperrt sie in ein geheimes Depot, wo sich bereits vier weitere Monster aufhalten: der genial-verrückte Professor Kakerlake, die Fisch-Affe-Kreuzung Missing Link, die völlig intelligenzfreie, aber unzerstörbare gallertartige Masse B.O.B. und die übergroße Larve Insektosaurus. Als Aliens die Erde mit Kampfrobotern angreifen, ist das ungewöhnliche Quintett die letzte Hoffnung irdischen Überlebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Diana Amft (Susan Murphy / Gigantika) Oliver Kalkofe (B.O.B.) Ralf Moeller (Missing Link) Tobias Meister (General K.O. Putsch) Frank Schaff (Gallaxhar) Peter Flechtner (Präsident Hathaway) Originaltitel: Monsters vs Aliens Regie: Rob Letterman, Conrad Vernon Drehbuch: Rob Letterman, Maya Forbes, Wallace Wolodarsky Kamera: Animation Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 6